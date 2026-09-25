Kalp krizi sonucu ölen 57 yaşındaki Zonguldak Vali Yardımcısı Balcı, Bartın'da defnedildi - Son Dakika
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Kalp krizi sonucu ölen 57 yaşındaki Zonguldak Vali Yardımcısı Balcı, Bartın'da defnedildi

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Kalp krizi sonucu ölen 57 yaşındaki Zonguldak Vali Yardımcısı Balcı, Bartın\'da defnedildi
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İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, memleketi Bartın'da toprağa verildi. Balcı'nın vefatından 3 gün önce emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki Vali Yardımcısı Muammer Balcı, memleketi Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı. Balcı'nın vefatından 3 gün önce emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefa eden Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı'nın cenazesi Zonguldak'taki törenin ardından babaocağı Bartın'a getirildi. Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakrazboz Köyü Kuyupınar Mahallesi'ndeki babaocağında okunan Kur'an-ı Kerim okunarak, helalleşmek gerçekleştirildi. Kuyupınar Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakiben köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Başer, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak Bartın milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, eski valiler, Balcı'nın annesi Emire Balcı, eşi Hülya Aşkın Balcı, çocukları Fatma ve Toluhan Balcı, kurum müdürleri, polis ve askeri erkan, çok sayıda yakınları ve sevenleri katıldı.

Vali Yardımcısı Muammer Balcı'nın 21 Eylül 2026 Pazartesi günü emekliye ayrılmak için dilekçesini verdiği ve 24 Eylül Perşembe günü ise vefat ettiği ortaya çıktı. Balcı'nın köyünde bir arsa alıp eve yapmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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