Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü

Haberin Videosunu İzleyin
Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü
14.05.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü
Haber Videosu

Adana'da kalp krizi vakasına giden sağlık ekibi hastaya müdahale ederken ambulansın anahtarı kayboldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans çağrıldı, hasta ikinci ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılmadı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Mehmet Kepir'in hayatını kaybettiği olayda yaşanan pes dedirtti.

ANAHTARI KALP MASAJI YAPARKEN BATTANİYENİN ARASINA DÜŞÜRDÜ

Olay, 7 Mayıs sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde fenalaşarak yere düşen Mehmet Kepir için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, battaniyeye sarılı halde bulunan Mehmet Kepir'e ilk müdahaleyi evde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan Kepir'e burada kalp masajı uygulanmaya devam edildi. Bu sırada ambulansın anahtarı hastanın battaniye arasına düştü. Görevliler bu durumu fark etmedi. Ekipler hastayı hastaneye götürmek istediğinde ise anahtarın olmadığını fark etti. Hem sağlık görevlileri hem hastanın yakınları hem de vatandaşlar anahtarı aradı. Ambulansın ve diğer araçların altına bakıldı, ambulans biraz ileri itildi. Ancak anahtar bir türlü bulunamadı. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü

İKİNCİ AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ ANCAK HAYATINI KAYBETTİ

Anahtarın bulunamaması üzerine olay yerine ikinci bir ambulans sevk edildi. Mehmet Kepir, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini öne süren imam nikahlı eşi Şengül Ayağ, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü

"12 YAŞINDAKİ OĞLU MEZARA UZANIP TOPRAĞI ÖPTÜ"

Hayatını kaybeden Kepir'in imam nikahlı eşi Şengül Ayağ, ve oğlu 12 yaşındaki İbrahim Kepir, Burak Mezarlığındaki Mehmet Kepir'in mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim Kepir, babasının mezarının yanına uzanıp toprağı öptü. Bu anlar herkesin yüreğini dağladı. Ayağ ise eşinin mezarı başında dua etti.

Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü

Ayağ, "Eşim sabah oğlumu okula götürmek için uyandı. Lavaboya girmişti. Küt diye bir ses geldi. Hemen oraya koştuk. Annemin müdahalesiyle hayata döndü. Ambulans ekibi geldi. Battaniyeye sarıldı. O sırada ambulans görevlilerinden biri, aşağıda diğer araçlara yol vermek için aracı çekti. Daha sonra eşim 3. kattan aşağıya indirildi. Eşim yaklaşık 40 dakika ambulansın içinde kaldı. Komşular da dahil herkes anahtar aradı. İkinci ambulans geldi. O ana kadar eks değildi. İlk gelen ambulansın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim. Anahtarı battaniyenin içerisinden bulduk dediler. Battaniyeye eşimi sarmışlardı. Araç içerisine battaniyeyle konulduğu sırada altında mı kaldı bilmiyorum. O görevli ile şoförden şikayetçiyim" dedi.

Oğul İbrahim Kerip ise, "Mezarı başında babama sarılıyordum. Onların yüzünden babam gitti. Babama sarıldım, elini öptüm. Geri gelmeyecek ve cezalarını almalarını istiyorum" diye konuştu.

Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü

"GÖREVLİ KALP MASAJI YAPARKEN ANAHTARI DÜŞÜRMÜŞ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise ambulans sürücüsünün aynı zamanda sağlık görevlisi olduğunu, hastaya kalp masajı yapıldığı sırada anahtarın battaniyenin içine düştüğünün tespit edildiğini belirtti. Olayla ilgili idari incelemenin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Mehmet Kepir'in eşi Şengül Ayağ ile 12 yaşındaki oğlu İbrahim Kepir, Buruk Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret etti. Küçük çocuğun babasının mezarına uzanıp toprağını öpmesi yürekleri burktu. Anne Ayağ'ın ise mezar başında dua ettiği görüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek: UYAP AI Karar Destek Sistemi’ni hayata geçiriyoruz Bakan Gürlek: UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz
Dünyada bir ilk 3 kilogramlık tümör 6,5 saatlik operasyonla çıkarıldı Dünyada bir ilk! 3 kilogramlık tümör 6,5 saatlik operasyonla çıkarıldı
Mustafa Destici’den çağrı: Ahmet Türk ’bölücü değilim’ diyorsa... Mustafa Destici'den çağrı: Ahmet Türk 'bölücü değilim' diyorsa...
Mayıs ayının ortasında kış manzarası Kar kalınlığı tam 7 metre Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Okul bahçesinde acı veda Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu Okul bahçesinde acı veda! Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu
Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı
Davutoğlu’nun AK Parti’ye geçen başkanlar için yaptığı yorum, Özel’i küplere bindirecek Davutoğlu'nun AK Parti'ye geçen başkanlar için yaptığı yorum, Özel'i küplere bindirecek
Ailesini öldüren caninin duruşmada ağzını bıçak açmadı Tek bir şey istedi Ailesini öldüren caninin duruşmada ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi
Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki
Oyuncu Alp Balkan’a son veda İmamın sözleri dikkat çekti Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti
8,5 yıl sonra Çin’e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı 8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı
Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe ve Türk futboluna olay sözler Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Türk futboluna olay sözler
Rakam inanılır gibi değil İşte Galatasaray’ın borcu Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Amedspor’dan Icardi iddialarına yanıt Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt
Dursun Özbek’in dili sürçtü, salon yıkıldı: Bunda bir iş var Dursun Özbek'in dili sürçtü, salon yıkıldı: Bunda bir iş var

11:51
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz
11:41
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
11:29
Real Madrid’de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım
Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım
10:59
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
10:56
Özkan Yalım ile Özel’in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy
Özkan Yalım ile Özel'in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy
10:54
Galatasaray’dan Dua Lipa bombası Çuvalla para verecekler
Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! Çuvalla para verecekler
10:48
Galatasaray’dan Lemina için karar
Galatasaray'dan Lemina için karar
10:30
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken bombayı patlattı
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı
10:29
Trump’ın güç tokalaşması Şi’ye yenildi Akıllara Erdoğan geldi
Trump'ın güç tokalaşması Şi'ye yenildi! Akıllara Erdoğan geldi
10:11
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
10:10
Daha 24 saat geçmedi Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında
09:58
Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı
Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı
09:42
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon: 20 gözaltı
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı
09:09
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var
08:21
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi Bakanlık inceleme başlattı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 12:40:37. #7.13#
SON DAKİKA: Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta yolda öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.