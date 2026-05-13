Ünlü oyuncu, kendisinden 26 yaş küçük İtalyan modelle öpüşürken görüntülendi

Sinema dünyasının efsanevi ismi, Braveheart (Cesur Yürek) filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu Mel Gibson, İtalya’nın başkenti Roma'da hareketli günler geçiriyor. 70 yaşındaki Oscar ödüllü aktör, İtalyan model ve oyuncu Antonella Salvucci (44) ile Roma sokaklarında samimi bir şekilde görüntülendi.Roma'da Romantik Akşam YemeğiYerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre ikili, Roma'nın seçkin deniz mahsulleri restoranlarından biri olan Micalusi Real Fish'te baş başa akşam yemeği yedi.

Yemek sonrası tarihi kentin sokaklarında yürüyüşe çıkan ve arabayla şehir turu atan ikilinin, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden sık sık kucaklaştığı ve öpüştüğü görüldü. Gecede Mel Gibson kot pantolon, beyaz gömlek ve spor şapka ile oldukça sportif bir tarz seçerken; Antonella Salvucci’nin iddialı deri tulumu dikkat çekti.

Instagram'da 105 bin takipçisi bulunan Salvucci, İtalya'da hem modellik hem de oyunculuk kariyeriyle tanınıyor.

9 Yıllık İlişki Yeni BitmiştiMel Gibson’ın bu romantik kaçamağı, 9 yıldır birlikte olduğu ve bir çocuk sahibi olduğu 35 yaşındaki sevgilisi Rosalind Ross ile yollarını ayırmasından sadece 5 ay sonra gerçekleşti.

Geçtiğimiz Aralık ayında ortak bir açıklama yapan çift, dostça ayrıldıklarını ve oğulları Lars için en iyi ebeveynler olmaya devam edeceklerini belirtmişti. Toplamda üç farklı ilişkisinden 9 çocuğu bulunan Gibson, geniş ailesiyle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Aşk mı, Arkadaşlık mı? ABD Basınından İlk İddiaFotoğrafların dünya basınında geniş yankı bulmasının ardından, ABD merkezli ünlü magazin sitesi TMZ, Gibson’a yakın kaynaklara dayandırdığı özel bir bilgi paylaştı.

İddiaya göre, kameralara yansıyan bu tutkulu anlar kalıcı bir ilişkinin başlangıcı değil, yalnızca sıcak bir "veda öpücüğüydü". İtalya'daki işlerini tamamlayan usta aktörün ABD'ye bekar olarak döndüğü ve hayatında şu an ciddi birinin olmadığı belirtiliyor.

Ancak Roma'dan gelen bu kareler, Hollywood yıldızının ilerleyen yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.