Trump 8,5 yıl sonra Çin yolunda! Küresel dengeleri değiştirecek zirve

ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl sonra Çin'i ziyaret ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump'ın uçağı Çin'e ulaştı. ABD Başkanı, yarın Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek.

Trump'ın resmi tören ve davetler, ikili görüşmeler ve çalışma yemeklerinin yer aldığı programında saha ziyareti olarak Gök Tapınağı'nın seçilmesi, sembolik anlam taşıyor.

15. yüzyılda inşa edilen Gök Tapınağı, Çin uygarlığının kozmik düzene ve siyasi otoritenin bu düzendeki rolüne dair temel fikirlerinin mimari formlara dönüştüğü bir anıt niteliğinde.

YER İLE GÖK ARASINDAKİ UYUM

Düz ve köşeli formların yeryüzünü, dairevi şekillerin gökleri temsil ettiği yapıların birleşiminden oluşan tapınak kompleksi, geleneksel Çin inancında yeryüzündeki dünyevi düzen ile göklerdeki ilahi düzen arasında uyum arayışını yansıtıyor.

Tapınağın inşasını izleyen yüzyıllarda Çin'e hakim olan Ming ve Çing hanedanlıkları döneminde imparatorlar, her yıl hasat mevsimi öncesinde buraya gelerek, hasadın verimli olması için göklere kurban adıyorlardı.

Bu törenler imparatoru, yer ile gökteki düzen arasında bir aracı, kozmik düzenin uyumunu sağlayan kişi olarak konumlandırıyordu. İmparatorun bu uyumu gözetmemesi halinde göklerin hükmünün değişeceğine ve iktidarını kaybedeceğine inanılıyordu.

Dünyada çatışmaların ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Trump'ın ziyareti için Gök Tapınağı'nın seçilmesi, Çin tarafının, iki büyük gücün uyum içinde dünya barışı için çaba sarf etmesi gerektiğine yönelik bir mesaj olduğu yorumu yapılıyor.

Pekin'in merkezinin güneydoğusunda bir açık hava müzesi olan tapınak kompleksi, Trump'ın ziyareti nedeniyle bugün ve yarın kamuya kapalı olacak.

8,5 YIL SONRA ÇİN'İ ZİYARET EDİYOR

ABD Başkanı Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. Önceki Başkan Joe Biden, iktidar döneminde Çin'e ziyaret gerçekleştirmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk döneminde, 2017'de yapılmıştı.

Trump, 2017'deki ilk ziyaretinde Çin'in tarihi imparatorluk sarayı Yasak Şehir'e konuk olmuştu.

Bugün akşam saatlerinde Pekin’e ulaşması beklenen Trump için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Trump, törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Öğleden sonra Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek Trump, akşam onura verilecek yemek davetine katılacak.

Trump, 15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşması için yeniden bir araya gelecek. ABD Başkanı, birlikte yenecek öğle çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.

RUBİO, MADURO'NUN EŞOFMANININ AYNISIYLA UÇAKTA

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun uçakta Maduro’nun yakalandığı sırada giydiği eşofmanın aynısını giydiği fotoğrafı tepki topladı. Trump ise, Venezuela’yı ABD’nin 51'inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı.

TRUMP: DOĞRU OLANI YAPACAKLAR YA DA İŞİ BİTİRECEĞİZ

Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideri Şi Cinping ile İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi.

“Şi bu yıl bitmeden ABD'de de olacak” diyen Trump, "Şi ile tartışılacak çok şey var ama İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem açıklamasında bulundu. Trump, “İran ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağına ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğine yüzde 100 emin olduğunu söyledi.