Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Market sahibini şoke eden ihanet

Gaziantep'te bir markette, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'nin gasbedimesini ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden market çalışanı İ.Ç.'nin soyguncularla iş birliği yaptığı ve 3 milyon TL'nin bankaya yatırmak üzere kendisine teslim edildiği öğrenildi.

Olay, 14 Temmuz'da Emek Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Plakasız motosikletle markete gelen 2 şüpheli, market çalışanı İ.Ç. tarafından bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'yi silah zoruyla gasbedip kaçtı.

150 KAMERA İNCELENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 150 farklı kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonlarla G.Ç., İ.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K.'yi yakaladı. Şüphelilerden B.A. ise kaçtığı Bursa'da yakalanıp Gaziantep'e getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan paralar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun yıllardır zincir markette çalışan İ.Ç.'nin diğer şüphelilerle iş birliği yapıp, taşıdığı parayı gasbettirdiği belirtildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.