Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı

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Kamyona arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

MANİSA - Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilden sağ olarak çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesi İzmir - İstanbul çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.V. idaresindeki 45 ALL 514 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeki C.D. idaresindeki 35 BDD 416 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü A.V. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü C.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.