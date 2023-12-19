 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kamyonda Yanarak Can Verenler İçin Karar Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonda Yanarak Can Verenler İçin Karar Verildi

Bursa'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonun alev alması sonucu 2 kişi yanarak hayatını kaybetti. Mahkeme, sürücüye 1 yıl 11 ay 11 gün ceza verdi. Sanık avukatı ise direksiyonun kitlendiğini ve fren yapamadığını iddia etti.

Kamyonda Yanarak Can Verenler İçin Karar Verildi
19.12.2023 - 20:13,
Abone Ol

2 kişi kamyonda yanarak can vermişti...Sürücü hakkında karar verildi

Sanık avukatı direksiyonun kitlendiğini ve fren yapamadığını söyledi

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak trafik levhasına çarptı. Alev alan kamyondan 2 kişi fırlayarak ağır yaralanırken 2 kişi ise araç içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti kamyon sürücüsünün 1 yıl 11 ay 11 gün cezalandırılmasına karar verdi.

Kaza, geçtiğimiz sene şubat ayında saat 06.30 sıralarında İstanbul-Bursa- İzmir otoyolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Erkoyuncu idaresindeki et yüklü 34 NGG 57 plakalı kamyon, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra bariyerleri aşan kamyon trafik tabelalarının direğine çarparak alev aldı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ömer Faruk Erkoyuncu ve yanında bulunan Murat Kalbayır yola uçtu. Kamyonun yatak kısmında bulunan Selahattın Kanay ve Erkin Şeydanur ise alev alan kamyonun içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyona müdahale etti. İtfaiye ekipleri yanan kamyona yaklaşık yarım saat müdahale sonucu söndürdü. Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan Murat Kalbayır ve Ömer Faruk Erkoyuncu'ya sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alev alan kamyonun içinde sıkışarak çıkmayı başaramayan Erkin Şeydanur ve Selahattin Kanay ise yanarak feci şekilde hayatlarını kaybettiler. Yanarak kamyon içinde hayatlarını kaybeden Kanay ve Şeydanur'un cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Direksiyon kitlenmiş fren yapamamış

Sanık avukatı mahkemede kamyon sürücüsü Ömer Faruk Erkoyuncu'nun yolda kalan arkadaşı Selahattin Kanay'a yardım etmek için gittiği, direksiyonun kitlendiğini, fren yapamadığını ve kazanın bu sebepten olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Erkoyuncu'nun 1 yıl 11 ay 11 gün cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Bursa, Ömer, Mahkeme, İtfaiye, Adli Tıp, Ceza, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyonda Yanarak Can Verenler İçin Karar Verildi - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:34:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyonda Yanarak Can Verenler İçin Karar Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement