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Kamyonet bariyere saplandı: Sıkışan yolcuyu itfaiye çıkardı - Son Dakika
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Kamyonet bariyere saplandı: Sıkışan yolcuyu itfaiye çıkardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet bariyere saplandı ve kamyonette sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazanın ardından trafikte aksama yaşandı ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Kamyonet bariyere saplandı: Sıkışan yolcuyu itfaiye çıkardı
14.01.2024 - 23:13,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kamyonette sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi D-100 yan yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.M.A. idaresindeki 34 CJM 900 plakalı KİA marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Çapmanın şiddetiyle bariyer kamyonetin kupa kısmından içeriye doğru girerken, A.Ş. isimli yolcu araçta sıkıştı. İ.Y. hakimiyetindeki 34 JE 5791 plakalı otomobil ise duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, A.Ş.'yi sıkıştığı kamyonetten çıkarttı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte aksama yaşandı. Polis ekiplerince sağ şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kamyonet bariyere saplandı: Sıkışan yolcuyu itfaiye çıkardı - Son Dakika


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