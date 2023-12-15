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Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada - Son Dakika
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Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 50 metre sürüklendi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen sürücü, kavşakta bulunan eczaneden ilaç alıp hareket eden motosiklete çarpmaktan kıl payı kurtulurken, hareket etmeye hazırlanan otomobile arkadan çarparak durdu.

15.12.2023 - 01:10,  Güncelleme: 01:11
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Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada

Bir başka otomobile çarpmaktan kıl payı kurtulurken, kayarak otomobile arkadan çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 50 metre sürüklendi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü, kavşakta bulunan eczaneden ilaç alıp hareket eden motosiklete çarpmaktan kıl payı kurtulurken, hareket etmeye hazırlanan otomobile arkadan çarparak durdu.

Kaza; Manavgat Devlet Hastanesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametine seyir halindeki Feride Gür'ün kullandığı 07 LTH 48 plakalı motosiklet, Kavaklı Mezarlığı istikametine dönmekte olan Ahmet Koç yönetiminde bulunan ait 07 LGL 73 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından yaklaşık 50 metre sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sürüklenerek gelen motosiklet ve sürücüsünün, kavşaktaki eczaneden çıkan bir motosikletlinin önünden kıl payı geçtiği, yine hareket etmeye hazırlanan otomobilin arkasından çarptığı görüldü. Diğer taraftan trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada - Son Dakika
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