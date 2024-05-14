Kapıkule Sınır Kapısı'nda Şişme Bot ve Mekanik Pompa Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Şişme Bot ve Mekanik Pompa Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Şişme Bot ve Mekanik Pompa Ele Geçirildi

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'na giden otobüslerde yapılan incelemelerde beyan edilmemiş şişme botlar ve 3 mekanik pompa ele geçirildi. Bulgaristan sınır ekipleri ülkeye giriş yapan bir özel araç, kargo minibüsü ve otobüste şişme botları ele geçirdi. Bir gün içerisinde yapılan incelemede Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda 9 beyan edilmemiş şişme bot ve 3 mekanik pompa yakalandı.

14.05.2024 13:46
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Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'na giden otobüslerde yapılan incelemelerde beyan edilmemiş şişme botlar ve 3 mekanik pompa ele geçirildi.

Bulgaristan sınır ekipleri ülkeye giriş yapan bir özel araç, kargo minibüsü ve otobüste şişme botları ele geçirdi. ilk olayda Türkiye'den İsveç'e tek başına seyahat eden Türk ve İsveçli çifte vatandaşlık sahibi bir adamın kullandığı yabancı plakalı bir araba yapılan "risk analizi" yöntemine göre, 3 x 8 metre boyutlarında şişme bot ele geçirildi.

İkinci olayda Türkiye'den Hollanda'ya giden kargo minibüsü incelendi. Bulgar vatandaşı olan sürücü, taşınan mallara ilişkin düzenli belgeleri ibraz etti. Aracın, taşınan kargodaki olağandışı yoğunlukları tespit eden X-ray ekipmanıyla tarandı. Daha sonra yapılan fiziki kontrol sırasında gümrük görevlileri, kargo ambarında diğer eşyaların arasına gizlenmiş 1 adet şişme bot buldu.

Son olayda Türkiye'den ülkeye giren Türk plakalı bir otobüsü kontrol edildi. Sürücü ve 16 yolcu, yanlarında sadece kişisel eşya bulunduğunu, beyan edecekleri bir şey olmadığını ifade etti. İnceleme sırasında bagaj bölmesinde3 adet şişme bot ve bunlara ait üç adet mekanik pompanın bulunduğu paketlerin saklandığı tespit edildi. Beyan edilmeyen eşyaların Türk vatandaşı otobüs şoförüne ait olduğu belirlendi.

Bir günde 9 şişle bot yakalandı

Bir gün içerisinde yapılan incelemede Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda 9 beyan edilmemiş şişme bot ve 3 mekanik pompa yakalandı. "Küçük tekneler" olarak adlandırılan bu küçük şişme botların son yıllarda göçmenleri Manş Denizi üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden İngiltere'ye yasa dışı bir şekilde taşımak için tercih edilen bir yöntem olduğu, Avrupa Birliği dışında üretilen, çoğu zaman güvenlik standartlarını karşılamayan ucuz ama düşük kaliteli tekneler satın alındığı belirtildi. Bu, gemilerin aşırı yüklenmesiyle birlikte, Manş Denizi'ni tehlikeli bir şekilde geçmeye çalışan kişilerin ölümüyle sonuçlanan birçok kazaya neden olduğu bildirildi.

İhlalcilere, gümrük makamlarının bilgisi ve izni olmadan malları sınırından geçirmeye çalıştıkları için Gümrük Yasası uyarınca işlem yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Bulgaristan, İnceleme, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule Sınır Kapısı'nda Şişme Bot ve Mekanik Pompa Ele Geçirildi - Son Dakika

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