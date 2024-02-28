Kapıkule Sınır Kapısında Beyan Edilmeyen 153 Bin Euro Bulundu - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısında Beyan Edilmeyen 153 Bin Euro Bulundu

Kapıkule Sınır Kapısında Beyan Edilmeyen 153 Bin Euro Bulundu

Hollanda'dan getirilip Türkiye üzerinden Irak'a götürülmek istenen bir tırda, Kapıkule sınır kapısının karşı kısmındaki Kaptan Andreevo Emniyet Müdürlüğü gümrük memurları tarafından beyan edilmeyen 153 bin euro bulundu. Tırın detaylı bir gümrük incelemesine tabi tutulması sonucunda, yarı römorkun soğutma ünitesinde euro banknot paketleri bulundu. Haskovo - Svilengrad Bölge Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 153 bin euroya el konuldu ve ön duruşma başlatıldı. Kaptan Andreevo sınır kapısında 2024 yılından bu yana toplamda 750 milyon euro beyan edilmeyen para ele geçirildi.

28.02.2024 09:59
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Hollanda'dan getirilip Türkiye üzerinden Irak'a götürülmek istenen tırda, Kapıkule sınır kapısının karşı kısmındaki Kaptan Andreevo Emniyet Müdürlüğü gümrük memurları tarafından beyan edilmeyen 153 bin euro bulundu.

Hollanda'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Irak'a giden Türk plakalı tır, kontrol noktasına ulaştı. Türk vatandaşının kullandığı tır, detaylı bir gümrük incelemesi için seçilirken, yarı römorkun soğutma ünitesinde euro banknot paketleri bulundu.

153 bin euroya el konulurken Haskovo - Svilengrad Bölge Savcılığının gözetimi altında soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.

2024 yılının başından bu yana, Kaptan Andreevo'nun gümrük memurları tarafından 750 milyon euro beyan edilmeyen para ele geçirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hollanda, Türkiye, Irak, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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