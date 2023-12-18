Kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Yaklaşık 5 aydır sürdürülen, 4 milyon TL'lik kara para aklama ve Sibergöz-10 operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Mersin, Batman ve Tokat olmak üzere 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 11 şüpheli yakalandı. Farklı illerde yakalanan şahısların, internet üzerinden çeşitli ürün satış platformlarında "sahte ürün ilanları" yayınlayarak vatandaşlarla irtibat kurdukları ve hayali satışlar yaparak yaklaşık 4 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve kredi kartı ele geçirilirken, haksız kazanç sonucu alındığı değerlendirilen lüks otomobile el konuldu. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. - KİLİS