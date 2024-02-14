Karabük\'te Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Ölü

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Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Karabük- Yenice kara yolu Şahinkaya mevkiinde meydana geldi. Murat Kazancı (43) idaresindeki 34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Yenice istikametine seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, Azize Kırış (60) olay yerinde kaybederken araçta bulunan Murat Kazancı, İlyas Kazancı (36), Cengiz Kırış (50) ve Dursun Kırış (50) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Medikar Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Dursun Kırış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Azize Kırış'ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Kazancı idaresindeki araçta bulunanların İstanbul'dan bir yakınlarının cenazesi için ilçesi Gökbel Köyüne gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi.

Bu sırada Yenice'de hayatını kaybeden Polis Memuru Cüneyt Ören'in cenaze töreninden dönmekte olan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kaza yerinde incelemelerde bulunarak jandarma ekiplerinden kaza ile ilgili bilgi aldı. - KARABÜK