Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti

Karabük\'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti

Karabük'ün 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarında oturan 32 yaşındaki H.C., 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede, genç kadına ait olduğu düşünülen bir yelek ve kan izleri bulundu. Ayakkabıları da kaldırımda bulunan H.C.'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.03.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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Karabük'te bir sitenin istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak'ta 32 yaşındaki H.C., sitenin istinat duvarında oturduğu sırada 6 metre yükseklikten düştü. Genç kadının düştüğünü fark eden site sakinleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri H.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, genç kadının düştüğü yerde inceleme yaparken, istinat duvarının yakınında bir yelek ve kan izleri tespit edildi. Ekipler, yelek ve kan izlerinin ölen H.C.'ye ait olup olmadığını incelemeye aldı. Genç kadının ayakkabıları da kaldırımda bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından H.C.'nin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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