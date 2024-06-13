Karabük'te Kaza: 5 Kişi Yaralandı

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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kanyon Köprü mevkiinde meydana geldi. E.B.D. (19) yönetimindeki 78 ABT 500 plakalı otomobil, Ş.Ö. (34) idaresindeki 78 AG 281 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte yolcu olarak bulunan her M.Ö., B.Ö. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK