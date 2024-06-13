Karabük'te Kaza: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada sürücülerle birlikte yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

13.06.2024 00:51
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kanyon Köprü mevkiinde meydana geldi. E.B.D. (19) yönetimindeki 78 ABT 500 plakalı otomobil, Ş.Ö. (34) idaresindeki 78 AG 281 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte yolcu olarak bulunan her M.Ö., B.Ö. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Kaza: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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