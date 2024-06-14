Karabük'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Namal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. D.G. sevk ve idaresindeki 34 FJD 876 plakalı FİAT marka otomobil, B.Ç. idaresindeki 78 YB 607 plakalı TOFAŞ marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak refüje çıkıp direğe çarpan FİAT marka otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan F.G., E.G. ve M.E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK