 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te Tefecilik ve Yağma Suçundan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te Tefecilik ve Yağma Suçundan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen operasyonda, tefecilik ve yağma suçundan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu hap, esrar, senet, kaşe, ajanda, banka kartı, ruhsatsız av tüfeği, fişek, altın ve döviz ele geçirildi.

Karabük\'te Tefecilik ve Yağma Suçundan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
26.12.2023 - 16:16,
Abone Ol

Karabük'te düzenlenen "tefecilik ve yağma" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "tefecilik ve yağma" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 10 zanlının gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Şüphelilere ait 7 adreste yapılan aramada 112 uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 53 bin 250 lira tutarında 5 senet, kaşe, borçların yazılı olduğu 2 ajanda, şüpheli kişiye ait olmayan 2 banka kartı, ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 fişek ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira altın ve döviz ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karabük, Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, Operasyon, Döviz, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Tefecilik ve Yağma Suçundan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


17:04
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:26:02. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Tefecilik ve Yağma Suçundan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement