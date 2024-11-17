Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Eskipazar'da kanala düşen otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

17.11.2024 20:29
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Karabük'te kanala düşen otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin kanala düşüp duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar ilçesi Bayındır köyü D-755 karayolu Söğütlü Çeşme mevkiinde meydana geldi. Tufan Palabıyık yönetimindeki 34 YA 8603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki kanala düşerek duvara çarptı. Kazada sürücü ile Halime (72), Yıldız ve Hüseyin Palabıyık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralılardan 2'sinin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük\'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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