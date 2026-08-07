Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karabük\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Karabük-Bartın karayolunda dorsesi savrulan çekici, karşı yönden gelen otomobile çarptı; 4 yaralı.

Karabük'te savrulan dorsesinin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Bartın karayolu Danişment köyü Çalı Kahvesi mevkisinde meydana geldi. F.U. idaresindeki 13 AAL 052 plakalı çekici ve buna bağlı 13 AAT 397 plakalı yarı römork, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yarı römorkun korkuluk kısmı, karşı yönden gelen C.D. yönetimindeki 34 HJS 209 plakalı otomobilin sol ön kısmına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şakilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Karabük, Bartın, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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