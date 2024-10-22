Karacabey'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karacabey'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

Karacabey\'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı, ağır yaralı bir kişi sevk edildi.

22.10.2024 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyir halindeki Ali T. idaresindeki 16 AIC 271 plakalı kamyonet, Karacabey ilçesinde, daha önce yaşanan maddi hasarlı kaza sebebiyle sol şeritte bekleme yapan 16 ATP 286 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 ATP 286 plakalı araç yola savrularak sol şerit üzerinde önlerinde bekleyen 06 AE 9925 plakalı kamyonete çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hasan A., Naci K., Mümin Y., Mehmet Şirin K., Rahmi S., Hüsamettin D., Sami Y. ve Kadir Ç. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Rıza T. Bursa Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karacabey, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, trafik, bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 01:12:22. #1.11#
SON DAKİKA: Karacabey'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.