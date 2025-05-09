Karacasu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Karacasu ilçesinde şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Karacasu'da A.T. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 30 Gram kubar esrar, 15 Gram kenevir tohumu, 8 Kök hint keneviri, 1 Adet hassas terazi, 1 Adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN