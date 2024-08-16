Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı

Geniş Video İzle

Samsun'da serinlemek için denize giren 3'ü çocuk 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi. Ailenin imdadına yetişerek denizden sağ olarak çıkarak 4'ü sahil güvenlik ekibi, 2'si cankurtaran toplam 6 kişi de Karadeniz'in azgın dalgalarında kayalara çarparak yaralandı.

16.08.2024 18:47  Güncelleme: 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için denize giren 3'ü çocuk 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi. Ailenin imdadına yetişerek denizden sağ olarak çıkarak 4'ü sahil güvenlik ekibi, 2'si cankurtaran toplam 6 kişi de Karadeniz'in azgın dalgalarında kayalara çarparak yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Samsun'a gezmeye gelen Taş ailesi serinlemek için Karadeniz'e girdi. Baba Mehmet Taş (41), anne Elif Taş ile çocukları Zehra Taş (11), Nevra Taş ile Hümeyra Taş denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. 5 kişilik ailenin yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranları koştu. Can pazarının yaşandığı olayda denizden çıkartılan 5 kişilik aile ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren aileyi kurtarmak için denize giren 4 sahil güvenlik personeli ile 2 cankurtaran, kurtarma çalışması sırasında Karadeniz'in azgın dalgalarında zor anlar yaşadı. Dalganın savurması sonucu 6 kişi kayalıklara çarparak ve midye kesisi nedeniyle yaralandı. 2 sahil güvenlik ekibi ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, yaralı 2 sahil güvenlik görevlisi ile 2 cankurtarana da ambulansta ayakta tedavi edildi.

Samsun'da boğulma tehlikesi geçirenlerin veya boğulanların daha çok iç bölgelerden gelen kişiler olduğu öğrenildi.

Karadeniz\'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı
Kaynak: İHA

Cankurtaran, Karadeniz, 3-sayfa, Samsun, Çocuk, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:56 Çanakkale’de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
08:38 Tayvan beşik gibi sallanıyor Tayvan beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 19:26:32. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement