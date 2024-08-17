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Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için denize giren 3'ü çocuk 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi. Ailenin imdadına yetişerek denizden sağ olarak çıkarak 4'ü sahil güvenlik ekibi, 2'si cankurtaran toplam 6 kişi de Karadeniz'in azgın dalgalarında kayalara çarparak yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Samsun'a gezmeye gelen Taş ailesi serinlemek için Karadeniz'e girdi. Baba Mehmet Taş (41), anne Elif Taş ile çocukları Zehra Taş (11), Nevra Taş ile Hümeyra Taş denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. 5 kişilik ailenin yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranları koştu. Can pazarının yaşandığı olayda denizden çıkartılan 5 kişilik aile ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren aileyi kurtarmak için denize giren 4 sahil güvenlik personeli ile 2 cankurtaran, kurtarma çalışması sırasında Karadeniz'in azgın dalgalarında zor anlar yaşadı. Dalganın savurması sonucu 6 kişi kayalıklara çarparak ve midye kesisi nedeniyle yaralandı. 2 sahil güvenlik ekibi ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, yaralı 2 sahil güvenlik görevlisi ile 2 cankurtarana da ambulansta ayakta tedavi edildi.

Samsun'da boğulma tehlikesi geçirenlerin veya boğulanların daha çok iç bölgelerden gelen kişiler olduğu öğrenildi.