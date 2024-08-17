Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı

Geniş Video İzle

Samsun'da serinlemek için denize giren 3'ü çocuk 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi. Ailenin imdadına yetişerek denizden sağ olarak çıkarak 4'ü sahil güvenlik ekibi, 2'si cankurtaran toplam 6 kişi de Karadeniz'in azgın dalgalarında kayalara çarparak yaralandı.

17.08.2024 08:57  Güncelleme: 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için denize giren 3'ü çocuk 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi. Ailenin imdadına yetişerek denizden sağ olarak çıkarak 4'ü sahil güvenlik ekibi, 2'si cankurtaran toplam 6 kişi de Karadeniz'in azgın dalgalarında kayalara çarparak yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Samsun'a gezmeye gelen Taş ailesi serinlemek için Karadeniz'e girdi. Baba Mehmet Taş (41), anne Elif Taş ile çocukları Zehra Taş (11), Nevra Taş ile Hümeyra Taş denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. 5 kişilik ailenin yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranları koştu. Can pazarının yaşandığı olayda denizden çıkartılan 5 kişilik aile ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren aileyi kurtarmak için denize giren 4 sahil güvenlik personeli ile 2 cankurtaran, kurtarma çalışması sırasında Karadeniz'in azgın dalgalarında zor anlar yaşadı. Dalganın savurması sonucu 6 kişi kayalıklara çarparak ve midye kesisi nedeniyle yaralandı. 2 sahil güvenlik ekibi ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, yaralı 2 sahil güvenlik görevlisi ile 2 cankurtarana da ambulansta ayakta tedavi edildi.

Samsun'da boğulma tehlikesi geçirenlerin veya boğulanların daha çok iç bölgelerden gelen kişiler olduğu öğrenildi.

Karadeniz\'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı
Kaynak: İHA

Cankurtaran, Karadeniz, 3-sayfa, Samsun, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:26 Icardi’nin iptal edilen golünde faul var mı Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti Icardi'nin iptal edilen golünde faul var mı? Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
07:56 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
01:07 Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:21 Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu
14:16 Trump’a suikast girişiminde bulunan kişinin cesedi kayboldu Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin cesedi kayboldu
13:59 Denizli’de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
12:09 Mahmud Abbas’ın TBMM’deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 09:18:45. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'de can pazarı: 5 kişilik aile kurtarıldı, 6 kişilik kurtarma ekibi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement