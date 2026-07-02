Karadeniz'de Saldırıya Uğrayan Tanker Boğaz'dan Geçti - Son Dakika
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Karadeniz'de Saldırıya Uğrayan Tanker Boğaz'dan Geçti

02.07.2026 15:28
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James 2 isimli tanker, Sinop açıklarındaki saldırı sonrası İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Karadeniz'de Sinop açıklarında dron saldırısına uğrayan Sierra Leone bayraklı "James 2" isimli ham petrol taşıyan tanker bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz'de Sinop açıklarında geçtiğimiz aylarda saldırıya uğrayan James 2 isimli tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 28 Mayıs 2026 Perşembe günü meydana gelen saldırının ardından gündeme gelen tanker, bugün Boğaz'dan geçerken vatandaşların da dikkatini çekti. Saldırının ardından seyrine devam eden 272 metre uzunluğunda ve 45,6 metre genişliğinde olan tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 6 kurtarma römorkörleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren geçiş esnasında İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçiş trafiğine kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Enerji, Ulaşım, Sinop, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de Saldırıya Uğrayan Tanker Boğaz'dan Geçti - Son Dakika

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