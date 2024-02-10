Karadeniz'deki esrarengiz patlama sesi kıyı şehirlerini tedirgin etti - Son Dakika
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Karadeniz'deki esrarengiz patlama sesi kıyı şehirlerini tedirgin etti

Karadeniz\'deki esrarengiz patlama sesi kıyı şehirlerini tedirgin etti

Karadeniz sahilindeki şehirlerde akşam saatlerinde duyulan patlama sesi, tedirginlik yarattı. Patlamanın kaynağı henüz bulunamazken, sonik patlama veya yer altındaki gaz birikmeleri gibi ihtimaller üzerinde duruluyor. Sesin ardından sahil güvenlik ekipleri de harekete geçti. Vatandaşlar, patlamanın nedenini mayın, gaz, füze denemesi veya uçakların yol açtığı sonik patlama olarak yorumladı. Sosyal medyada da gündem olan olayın kaynağı hala belirlenemedi.

10.02.2024 00:38  Güncelleme: 00:39
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Karadeniz'deki esrarengiz patlama sesi kıyı şehirlerini tedirgin etti

BARTIN - Karadeniz sahilindeki şehirlerde akşam saatlerinde 4-5 kez duyulan patlama sesi, tedirginliğe yol açtı. Sahil güvenlik ekiplerinin de alarma geçtiği patlama sesinin henüz kaynağı bulunamazken, sonik patlama, denizin dibinde yada yer altındaki gaz birikmelerinden kaynaklı patlamalar gibi ihtimaller üzerinde duruluyor.

Karadeniz'de akşam saat 21: 30-23: 00 arasında belirsiz aralıklarla 4-5 kez duyulan ses ve yaşanan sarsılma, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya illerideki sahil şehirlerinde hissedildi.

Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki sahil güvenlik botları da limandan uluslararası sulara kadar olan hatta devriye atarak, sesin kaynağını tespit etmeye çalıştı.

Önce deprem olduğunu düşünen vatandaşlar, yaşanan her patlama sesi ve sarsılmanın ardından art arda 4-5 kez ayrı patlama sesinin daha duyulduğunu belirterek, sesin sebebinin mayın, gaz, füze denemesi ve uçakların yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yaptı. Sosyal medyanın da gündem olan esrarengiz patlama sesin kaynağı belirlenemezken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise sesin Samsun'un Terme beldesinden de sesin duyulduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya kullanıcıları uzun süre sesin sebebini öğrenmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karadeniz'deki esrarengiz patlama sesi kıyı şehirlerini tedirgin etti - Son Dakika


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