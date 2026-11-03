Karadeniz Ereğli\'de Devrim Bulvarı\'nda çift sıra park eden sürücülere ceza uygulandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Devrim Bulvarı istikametinde yapılan denetimlerde, trafik akışını olumsuz etkileyen ve çift sıra park yapan araçlar kontrol edildi. Kurallara aykırı park ettiği tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamaların, ilçenin belirli noktalarında düzenli olarak devam edeceği belirtildi. Trafik akışının sağlıklı şekilde sürdürülmesi, hatalı parkın önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.