Karadeniz Ereğli'de Devrim Bulvarı'nda çift sıra park eden sürücülere ceza uygulandı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de Devrim Bulvarı'nda çift sıra park eden sürücülere ceza uygulandı

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Karadeniz Ereğli\'de Devrim Bulvarı\'nda çift sıra park eden sürücülere ceza uygulandı
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Karadeniz Ereğli\'de Devrim Bulvarı\'nda çift sıra park eden sürücülere ceza uygulandı
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Karadeniz Ereğli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Devrim Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi yapıldı; çift sıra park ederek trafik akışını olumsuz etkileyen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Uygulamaların ilçenin belirli noktalarında sürdürüleceği belirtildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Devrim Bulvarı istikametinde yapılan denetimlerde, trafik akışını olumsuz etkileyen ve çift sıra park yapan araçlar kontrol edildi. Kurallara aykırı park ettiği tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamaların, ilçenin belirli noktalarında düzenli olarak devam edeceği belirtildi. Trafik akışının sağlıklı şekilde sürdürülmesi, hatalı parkın önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Karadeniz3. SayfaOtomobilTrafikEreğliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de Devrim Bulvarı'nda çift sıra park eden sürücülere ceza uygulandı - Son Dakika
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