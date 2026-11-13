Karadeniz Ereğli'de park halindeki 5 motosiklet ve 3 araca otomobil çarptı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de park halindeki 5 motosiklet ve 3 araca otomobil çarptı

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Karadeniz Ereğli\'de park halindeki 5 motosiklet ve 3 araca otomobil çarptı
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Karadeniz Ereğli\'de park halindeki 5 motosiklet ve 3 araca otomobil çarptı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 motosiklet ve 3 araca çarptı. Yaralıları götüren ambulans da park halindeki başka bir araca çarptı; ambulanstaki yaralı hastaneye sevk edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 5 motosiklet ile 3 araca çarptı. Kazada yaralananları hastaneye götürmek üzere hareket eden ambulans da park halindeki başka bir araca çarptı.

Kaza, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 67 AFL 684 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında park halindeki 5 motosiklet ile 3 araca çarpan otomobil, maddi hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü H.K. ile yanında yolcu olarak bulunan G.U.'ya sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralıları hastaneye götürmek üzere hareket eden ambulans da park halindeki bir araca çarparak maddi hasara yol açtı. Ambulansta bulunan yaralı hastaneye sevk edildi.

OTOMOBİLDE UÇUCU MADDE BULUNDU

Öte yandan otomobilde poşet içerisinde uçucu madde içerdiği değerlendirilen yapıştırıcı bulundu. Söz konusu madde ekiplerce teslim alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de park halindeki 5 motosiklet ve 3 araca otomobil çarptı - Son Dakika
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