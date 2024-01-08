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Karaman'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da yaşanan olayda gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

08.01.2024 - 19:10,
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Karaman'da gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacaklarından yaralandı. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Elma Şehir Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (16), sokak ortasında karşılaştığı husumetlileri M.A.Ş. ve A.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., bacaklarından bıçaklandı. Y.D., kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Y.D. olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman\'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Karaman, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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