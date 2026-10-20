Karaman'da Valilik Kavşağı'nda ilginç kaza: Başıboş at, seyir halindeki otomobile çarptı - Son Dakika
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Karaman'da Valilik Kavşağı'nda ilginç kaza: Başıboş at, seyir halindeki otomobile çarptı

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Karaman\'da Valilik Kavşağı\'nda ilginç kaza: Başıboş at, seyir halindeki otomobile çarptı
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Karaman Zeytin Dalı Bulvarı'nda sahibinin bağladığı yerden kurtulan at, yolda ilerleyen bir otomobilin arkasına çarptı. Kameraya yansıyan olayda araçta küçük hasar oluştu, yere düşen at ise bir vatandaşın yardımıyla korkuluğa bağlandı. Polis incelemesinin ardından at sahibi ile sürücü uzlaşarak ayrıldı.

Karaman'da bağlı bulunduğu yerden kaçarak yola çıkan at, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Atın otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı.

BULVARDA KOŞARAK OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, Sakabaşı Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.'ye ait olduğu öğrenilen at, bağlı bulunduğu yerden kurtularak kaçmaya başladı. Bulvara çıkan at, seyir halindeki bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagaj kısmında küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Görüntülerde, atın bulvar üzerinde koşarken otomobile arkadan çarptığı anlar yer aldı.

TARAFLAR ANLAŞINCA OLAY YERİNDEN AYRILDI

Yere düşen at, oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından ipinden yakalanarak bahçe duvarının demir korkuluğuna bağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. Atın sahibi ile otomobil sürücüsünün anlaşması üzerine taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıAuto OlaysızOtomobil3. SayfaKaramanGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Valilik Kavşağı'nda ilginç kaza: Başıboş at, seyir halindeki otomobile çarptı - Son Dakika
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