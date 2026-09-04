Karaman'da jandarma son bir haftada 43 aranan şahsı yakaladı, 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da jandarma son bir haftada 43 aranan şahsı yakaladı, 4'ü tutuklandı

Karaman\'da jandarma son bir haftada 43 aranan şahsı yakaladı, 4\'ü tutuklandı
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Ağustos-03 Eylül tarihleri arasında düzenlenen asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 43 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 43 şahıstan, 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 28 Ağustos - 03 Eylül 2026 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 14 bin 242 şahıs ile 3 bin 815 araç sorgulandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 43 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde, 9 bin 800 adet bandrolsüz kaçak makaron, 2 bin 100 adet bandrolsüz kaçak sigara, kaçak nargile tütünü, kıyılmış paket tütün, elektronik makaron doldurma makinesi, 66 kök kenevir bitkisi, sentetik ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı, laptop, 9 adet cep telefonu ve av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ile uygulamalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Jandarma, Ağustos, Karaman, Trafik, Asayiş, Eylül, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da jandarma son bir haftada 43 aranan şahsı yakaladı, 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da jandarma son bir haftada 43 aranan şahsı yakaladı, 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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