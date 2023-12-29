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Karaman'da silahla bir kişiyi öldüren katil zanlısının yargılaması devam ediyor - Son Dakika
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldüren katil zanlısının yargılaması devam ediyor

Karaman'da silahla bir kişiyi öldürerek kaçan ve 73 gün sonra yakalanan katil zanlısının da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Tutuklu sanık E.K. duruşmada yaptığı savunmada suçlamaları reddetti ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Karaman\'da silahla bir kişiyi öldüren katil zanlısının yargılaması devam ediyor
29.12.2023 - 12:26,  Güncelleme: 12:27
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürerek kaçan ve 73 gün sonra yakalanan katil zanlısının da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık E.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, sanık E.K'nın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 21 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Sanık E.K. duruşmada yaptığı savunmada, "Daha önceki beyanlarıma ek olarak ben öldürmedim. Öldürmek isteseydim öldürürdüm" dedi. Önceki beyanında ölen R.E.'nin olay yerine çelik yelekli ve silahlı olarak geldiğini öne süren sanık, "Karşı taraf canımıza kastedince koruma içgüdüsüyle hareket ettim. Keşke yaşanmasaydı, keşke başa dönsek. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık E.K.'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Karaman- Konya karayolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022 tarihinde çıkan kavgada R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.E. hayatını kaybetmişti. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E.'nin katil zanlısı E.K'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, şüphelinin İzmir'de olduğunu tespit etmişti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan operasyonda 73 gündür firari olan E.K. yakalanmıştı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından haklarında dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da silahla bir kişiyi öldüren katil zanlısının yargılaması devam ediyor - Son Dakika


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