Karaman Siyahser'de aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman Siyahser'de aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Karaman Siyahser\'de aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Karaman Siyahser\'de aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Karaman'ın Siyahser Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı ve kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden A.C. idaresindeki 70 ADB 506 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.T.E. yönetimindeki 70 ABK 464 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adnan Menderes3. SayfaKaramanGüncelSon Dakika

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