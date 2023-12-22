Karayolları ekipleri kar yağışının ardından çalışmalarını sürdürüyor

Elinde bisküvi ile enkazdaki çocuklarını bekleyen Şerif Amca bir kez daha ağlattı

Bitlis- Muş kara yolunda karla mücadele çalışması

BİTLİS - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte şehirlerarası yollarda da sıkıntı yaşanmaması çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, Bitlis-Muş kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı çalışmalarını sürdürüyor.

3 bin 629 kilometrelik yol ağından sorumlu olan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 şube şefliği ve 19 bakımevinde karla mücadele için 320 iş makinesi ve bin 450 personel görev alıyor.