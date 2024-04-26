Kargo gemisinin battığı bölgede bulunan cesedin kimliği tespit edildi - Son Dakika
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Kargo gemisinin battığı bölgede bulunan cesedin kimliği tespit edildi

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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı bölgede bulunan cesedin 22 yaşındaki makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemler sonucunda cesedin kimliği belirlendi.

26.04.2024 21:04
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Kargo gemisinin battığı bölgede bulunan cesedin kimliği tespit edildi

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı bölgede bulunan cesedin 22 yaşındaki makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin bulunduğu bölgede, 2 gün önce deniz yüzeyinde ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız beden denizden çıkarıldı. Cesedin, batan Batuhan A. isimli geminin kayıp olan 2 mürettebatından birine ait olduğu düşünülürken, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemler sonucunda cesedin 22 yaşındaki makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kargo gemisinin battığı bölgede bulunan cesedin kimliği tespit edildi - Son Dakika

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