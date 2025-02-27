Kargo ile Uyuşturucu Ticareti: 26 Gözaltı - Son Dakika
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Kargo ile Uyuşturucu Ticareti: 26 Gözaltı

Nevşehir'de kargo ile uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

27.02.2025 19:06
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Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı

NEVŞEHİR - Kargo ile uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ilde 23 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan kargo ile Nevşehir'e uyuşturucu gönderileceği ihbarı alan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri Nevşehir ve Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile teknik ve fiziki takip yaptı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda İstanbul'dan kargo ile Nevşehir başta olmak üzere Denizli, Çorum, Erzincan, Antalya ve Balıkesir illerine uyuşturucu gönderildiğini tespit eden polis ekipleri Nevşehir, İstanbul ve Bolu illerinde bulunan 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında kargo şirketine uyuşturucuyu teslim eden Ş.K. ve Y.Ç. ile birlikte 24 kişi gözaltına alındı. 114 polis ve 3 narkotik köpeğinin görev aldığı operasyonda şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda da çeşitli türlerde toplam 1 kilo 693 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucudan elde ettiği paraları ise kripto varlıklar aracılığı ile tahsil ettiği belirlendi.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kargo ile Uyuşturucu Ticareti: 26 Gözaltı - Son Dakika

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