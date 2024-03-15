"Karım çocuk istemeyince" diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi - Son Dakika
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3.Sayfa

"Karım çocuk istemeyince" diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi

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Eşi çocuk istemediği için başkasıyla imam nikahı kıyıp çocuk yapan adamın "Başka bir hanımdan çocuk buldum. Eşim hakkını helal etmiyor. Ne yapmalıyım?" şeklindeki sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi.

15.03.2024 10:35  Güncelleme: 10:44
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Kanal 7 ekranlarında Sahur Vakti programını sunan Mustafa Karataş soru sormak için katılan ve ismini vermeyen vatandaş, başka biriyle birliktelik yaşadığını söyledi. İlk eşinin hakkını helal etmediğini de belirten seyircinin sorusu karşısında hem stüdyodakiler hem izleyiciler hem de Mustafa Karataş çok şaşırdı.

"BAŞKA BİR HANIMDAN ÇOCUK BULDUM"

"Hocam benim 19 yıllık bir evliliğim var" diye söze başlayan adam, "12 senedir hanımımdan çocuk istiyordum. O da çocuk olmasın diye doktor müdahalesi yaptırdı. Ben gittim başka bir hanımdan çocuk buldum imam nikahıyla. Eşim 'Zina yapıyorsun' diyor, hakkını helal etmiyor. Ne yapmalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti.

NASIL BULDUN, NEREDEN BULDUN?"

Yayına bağlanan adamın bu sözleri karşısına şaşırdığı gözlenen Mustafa Karataş, "Nasıl buldun, nereden buldun?" sorusunu yöneltti. İzleyici bu soruya "Biz ikinci hanımımla tanıştık" yanıtını verdi.

"BU DOĞRU DEĞİL"

Olan biteni anlamaya çalışan ve duyduklarına hayli şaşırdığı gözlenen Mustafa Karataş "Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkıyorsun. Çocuğu bahane ettin. Kendine göre imam nikahı kıydın. Bu doğru değil" demekle yetindi.

"Karım çocuk istemeyince" diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş\'ı şaşkına çevirdi

Mustafa Karataş, Aile İçi Şiddet, Televizyon, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Karım çocuk istemeyince' diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesut Zafer: Be adam karın çocuk istemiyor Sen İlla istiyorsan karından boşanacaksın gideceksin başkası ile evleneceksin. Hem kimseyi mağdur etmeyip hakkına girmeyeceksin hem de böyle şark kurnazlıklarına gerek kalmayacak. Bunun neyini soruyorsun. 21 3 Yanıtla
  • şeyhmus DİNÇER: nisa suresini inkar mı ediyorsun mustafa hoca ,Allah ruhsat vermiş müslümana,kuldan izin mi alacağız, 12 9 Yanıtla
  • Salim Akgün: Mevla teala nisa suresinde açık açık izin vermiş. mevla'nın verdiği izin karşısında kullardan izin almaya ne gerek var. kulun izni haşa allah'ın izninden üstün mü. zaten adamın karısı da demiş git nereden yaparsan yap. o da doğal olarak gitmiş yapmış. adam diyor ki karım kendine cerrahi operasyon yaptırdı. o halde bu kadında niye kocasının izni olmadan kendisine cerrahi operasyon yaptırıyor. 5 5 Yanıtla
  • Serdar Dur: Doğru olmayan nedir? İkinci eş caiz. İmam nikahı caiz. Eşini ihmal ediyorsa ayrı konu ama etmiyorsa hakkı falan yok eşinin. Sahtekar hoca dolmuş. O zaman laik devletten çekiniyorum de konuşma hiç. 3 5 Yanıtla
  • Furkan Kaplan: Bu nasıl bir zihniyettir ya böyle. Her gün biraz daha şükrediyorum gerçekten. 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Karım çocuk istemeyince" diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi - Son Dakika
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