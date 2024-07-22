Karpuz yüklü kamyon yön tabelasına çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karpuz yüklü kamyon yön tabelasına çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti

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Uşak'ta karpuz yüklü kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Uşak-Ankara karayolu üzeri Osmanlı Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarpması sonucu sürücü Mustafa Koyun hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Koyun'un cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

22.07.2024 09:32
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Karpuz yüklü kamyon yön tabelasına çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta karpuz yüklü kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak- Ankara karayolu üzeri Osmanlı Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Koyun yönetimindeki 45 TG 076 plakalı karpuz yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Mustafa Koyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Koyun'un cenazesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karpuz yüklü kamyon yön tabelasına çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karpuz yüklü kamyon yön tabelasına çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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