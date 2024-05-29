Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde bir boğanın saldırısına uğrayan 64 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Sırataşlar köyünde kardeşinin evinin önünde duran Canip Akar, komşu ahırından aniden çıkan boğanın saldırısına uğramasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan 64 yaşındaki Canip Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akar'ın İzmir'de yaşadığı ve yeğeninin düğünü için köye geldiği öğrenildi.

Akar'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. - KARS