Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde yaşanan olayda, Canip Akar isimli 64 yaşındaki vatandaş, kardeşinin evinin önünde dururken aniden çıkan boğanın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Akar, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akar'ın İzmir'de yaşadığı ve yeğeninin düğünü için köye geldiği belirtildi. Cenaze otopsi için hastanenin morguna konuldu.

29.05.2024 01:06
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde bir boğanın saldırısına uğrayan 64 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Sırataşlar köyünde kardeşinin evinin önünde duran Canip Akar, komşu ahırından aniden çıkan boğanın saldırısına uğramasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan 64 yaşındaki Canip Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akar'ın İzmir'de yaşadığı ve yeğeninin düğünü için köye geldiği öğrenildi.

Akar'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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