Kars\'ta 2,5 Milyon Lira Değerinde Altın Yakalandı

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Kars'ta piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan altın yakalandı. Kaçakçıların bu defaki yöntemi yine şaşırttı.

Kars polisi yaptığı operasyon sonucu 3 şahsın altın kaçakçılığı yaptığını belirledi. Yapılan operasyon sonucu piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram altın şahısların ayakkabıları içinde bulundu. Şahısların ikisinin Ermeni uyruklu olduğu öğrenildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM), kent merkezinde kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 3 şahıstan (2 şahıs Ermenistan uyruklu) ülkemize yasa dışı yollarla sokulan; 7 parça halinde toplam 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirilerek şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi. - KARS