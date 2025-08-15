Kars\'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kars'ın Selim ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kamışlı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Köylülerin müdahalesiyle söndürülemeyen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine Selim ve Sarıkamış Belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Köylülerinde yardımıyla yangın tamamen söndürüldü. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS