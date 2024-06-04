Kars'ta binlerce kişinin banka hesaplarını ele geçiren çete çökertildi - Son Dakika
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Kars'ta binlerce kişinin banka hesaplarını ele geçiren çete çökertildi

Kars, Diyarbakır ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Sosyal medya hesaplarından kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak binlerce insana ulaşıp '0 ve düşük faizli kredi imkanı' yalanıyla bu kişilerden aldıkları bilgilerle kötü amaçlı yazılımla mevduat hesaplarına erişerek dolandırıcılık yapan 22 şüpheliden, çete liderinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

04.06.2024 12:34
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Kars'ta binlerce kişinin banka hesaplarını ele geçiren çete çökertildi. Kars, Diyarbakır ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya hesaplarından kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak binlerce insana ulaşıp '0 ve düşük faizli kredi imkanı' yalanıyla bu kişilerden aldıkları bilgilerle kötü amaçlı yazılımla mevduat hesaplarına erişerek dolandırıcılık yapan 22 şüpheliden, çete liderinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde B.T. sosyal medya hesabında gördüğü bir krediye müracaat etti. Kendisini daha sonra telefona arayarak banka görevlisi olduğunu iddia eden kişinin talimatlarını dinleyen B.T. kredi başvurusu yerine mevduat hesaplarına erişim şifrelerini verdi. Kredi başvurusunu beklerken yaklaşık yarım saat sonra hesabında bulunan 70 bin lirasının da hesaptan çekildiğini gördü. Kendisini banka görevlisi olarak arayan numarayı tekrar arayan B.T. 'böyle numara kullanılmamaktadır' uyarısı alınca polis merkezine giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla açılan soruşturma kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Kars merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında çete lideri İ.T.'nin (31) de bulunduğu 6'sı kadın 21 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 27 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 dizüstü bilgisayar ve yedek harddisk, suçtan elde edildiği düşünülen 24 satışa hazır cep telefonu, mağdur vatandaşlara ait banka ve kredi kartı dekontları, faturalar, dolandırılan ve dolandırılmaya hazırlanılan binlerce kişiye ait banka, kredi kartı ve kimlik bilgileri ele geçilirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Çetenin son 4 ay içerisinde 7 milyon liralık vurgun yaptığı ve bu paralarla lüks daire ve araç kiralayarak rahat bir yaşam sürdükleri belirlendi.

Emniyetteki ifadelerde suçlamaları kabul etmeyen aralarında çete lideri İ.T.'nin (31) de bulunduğu, İ.H.A. (24), Y.T. (20), E.A. (23), Y.A.(21), Y.B. (18), Ö.T. (24), Y.K. (22) ve B.K. (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol olmak üzere 8'i ise mahkemeden serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta binlerce kişinin banka hesaplarını ele geçiren çete çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta binlerce kişinin banka hesaplarını ele geçiren çete çökertildi - Son Dakika
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