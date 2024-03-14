Kars\'ta Dolandırıcılar Altın Alırken Yakalandı

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Kars'ta 3 kafadar dolandırıcı, 'hayvan alacağız' diyerek dolandırdıkları kişinin parasıyla kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya üzerinden hayvan satış ilanını görerek Şanlıurfa'dan Kars'a gelen M.B., hayvan alım-satım konusunda şüpheli 3 kişi ile 5 milyon liraya anlaştı. M.B. şüphelilerle kentte bir kafede görüşerek paranın 500 bin lirasını banka üzerinden gönderdi.

Şüpheliler M.B.'yi bir süre kafede oyaladıktan sonra ortadan kayboldu. Bunun üzerine M.B. durumu polise bildirdi. Dolandırıcıları yakalamak üzere harekete geçen polis, şüphelilerin önceden de haklarında çok sayıda dolandırıcılık suçundan işlem yapılan E.Ç., M.K. ve İ.C. olduğunu tespit etti.

Altına yatırım yaptıkları ortaya çıktı

Şüphelileri yakalamak üzere harekete geçen polis, şüphelileri aldıkları parayla bir kuyumcuda altın almak üzereyken suçüstü yakaladı. E.Ç., M.K. ve İ.C.'nin yapılan üst aramalarında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ve bin 500 dolar ele geçirildi. Daha önceden haklarında 'dolandırıcılık' suçundan 4 kez işlem yapılan dolandırıcıların, dolandırdıkları paralarla altın aldıkları ve altına yatırım yaptıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARS