Kars\'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Yakalandı

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Kars'ta uyuşturucu ticareti yapmaktan 17 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polisin düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kentte polisin düzenlendiği operasyonlarla uyuşturucu tacirleri yakalanarak cezaevine gönderiliyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl, 2 ay ve 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç.'yi düzenlendiği operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından da Adliye Sarayı'na getirildi. Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KARS