Kartal'da film çekim setinin ofisine silahlı saldırı: 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartal'da film çekim setinin ofisine silahlı saldırı: 2 tutuklama

Kartal'da bir film çekim setinin ofisine silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

21.06.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da film çekim setinin ofisine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde 18 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir şahıs, film çekim setinin ofisine silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüpheli şahısların olay yerine ticari taksi ile geldiklerini, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aynı araç ile olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti.

Çalışmaların devamında, kimlik bilgisi belirlenen ticari taksi şoförü Ş.T. isimli şahıs Esenyurt'ta yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında B.G. isimli kişinin kendisini aradığını, S.Y. isimli şahsı Beyoğlu ilçesinden alıp olay yerine getirmesini istediğini söyledi. Şüphelilerin olay yerinde bu şekilde buluştukları, ticari taksi cadde üzerinde beklediği esnada olayı gerçekleştirdikleri ve aynı araç ile bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda S.Y. ile B.G. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 73 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.G. ve S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksici Ş.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, Kartal, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da film çekim setinin ofisine silahlı saldırı: 2 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 16:38:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da film çekim setinin ofisine silahlı saldırı: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement