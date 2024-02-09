Kartal'da İngiliz öğretmeni öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kartal'da İngiliz öğretmeni öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kartal\'da İngiliz öğretmeni öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı öldüren ve intihar girişiminde bulunan Mustafa G., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

09.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Kartal'da, anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Britanyalı Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa G. adliyeye sevk edildi.

İngiliz Katie Erorbay'ı 1 Şubat tarihinde, öğretmenlik yaptığı anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada silahla vurarak öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G., hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da İngiliz öğretmeni öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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