Kartal'da kavşakta 2 araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kartal'da kavşakta 2 araç çarpıştı: 1 yaralı

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Kartal'da bir kavşakta 'U' dönüşü yapmak isteyen bir otomobil, seyir halindeki başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

24.06.2024 08:03
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Kartal'da kavşakta 2 araç çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da kavşakta "U" dönüşü yapmak isteyen otomobile, seyir halindeki bir araç çarptı. Kazada bir yolcu yaralandı.

Olay, dün Kartal ilçesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil 'U' dönüşü yaptığı sırada, karşı yoldan gelen başka bir araç ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içindeki bir yolcunun yaralandığı belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kartal\'da kavşakta 2 araç çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da kavşakta 2 araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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