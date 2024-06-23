Kartal'da Uyuyan Sürücüden Kaynaklanan Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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Kartal'da Uyuyan Sürücüden Kaynaklanan Kaza: 7 Yaralı

Kartal\'da Uyuyan Sürücüden Kaynaklanan Kaza: 7 Yaralı

Kartal'da sabah saatlerinde direksiyon başında uyuyan sürücü, seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

23.06.2024 06:32
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Kartal'da sabah saatlerinde direksiyon başında uyuyan sürücü, seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kartal İlçesi, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Volkswagen marka 16 TL 958 plakalı sürücü direksiyon başında uyuması sonucu önce aynı istikamette seyir halinde olan Fiat marka 34 TYG 40 plakalı ticari taksiye, ardından sağ şeritten gelen Volvo marka 06 DOG 452 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 araçtan 2'si çocuk toplamda 7 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, karayolundaki trafiği kontrollü şekilde ilerletirken olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yapan aracın içinde bulunan Mustafa Kılıç, "Biz sağ şeritten geliyorduk. Vatandaş uyumuş galiba. Önce ticari taksiye vurdu, ardında bize vurdu bariyerlere sıkıştırdı. 6-7 yaralı var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Uyuyan Sürücüden Kaynaklanan Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da Uyuyan Sürücüden Kaynaklanan Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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