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Kartal'da yılbaşı öncesi restoran ve eğlence mekanlarına denetim - Son Dakika
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Kartal'da yılbaşı öncesi restoran ve eğlence mekanlarına denetim

Kartal'da yılbaşı öncesi kafe, restoran ve eğlence mekanlarında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mekanların belge ve kayıt bilgileri incelendi. Yılbaşı öncesi polis ekipleri, Kartal'da güvenlik önlemlerini artırdı.

Kartal\'da yılbaşı öncesi restoran ve eğlence mekanlarına denetim
28.12.2023 - 00:11,
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Kartal'da yılbaşı öncesi restoran ve eğlence mekanlarına denetim

İSTANBUL - Kartal'da yılbaşı öncesi kafe, restoran ve eğlence mekanlarında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mekanların belge ve kayıt bilgileri incelendi.

Yılbaşı öncesi polis ekipleri, Kartal'da güvenlik önlemlerini artırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı. Mekanların belge ve kayıt bilgileri incelenirken içeride bulunan müşterilere Genel Bilgi Tarama sorgusu yapıldı. Çok sayıda personelin katıldığı denetimlerde 65 iş yeri denetlenirken, bin 878 kişi sorgulandı.

Polis ekipleri tarafından yapılan denetlemelerin yılbaşına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da yılbaşı öncesi restoran ve eğlence mekanlarına denetim - Son Dakika


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