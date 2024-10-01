Kasımpaşa Tüneli\'nde Motosiklet Kazası

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Beyoğlu Kasımpaşa Hasköy Tüneli'nde kontrolü kaybeden motosikletli Yunus ekibi kaza yaptı. Kazada 2 polis hafif şekilde yaralanırken, tünel yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Hasköy Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kasımpaşa yönüne seyir halinde olan motosikletli Yunus ekipleri, tünel çıkışında kontrolü kaybedince motosiklet yan yattı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, önlem alarak tüneli trafiğe kapatırken sağlık ekipleri yaralı polis memurlarına müdahale etti. Yaralı polisler ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tünel 2 saat trafiğe kapatılırken incelemelerin ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL