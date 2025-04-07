Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın hastanede hayatını kaybetti

Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın hastanede hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir markette yaşanan tartışma sonucu bayılan ve hastaneye kaldırılan Gülçin Aras (51) hayatını kaybetti. Daha önce beyin ameliyatı geçiren Aras, kasiyer ile yaşadığı tartışma sonrası bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında olan Aras, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

07.04.2025 07:59
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan bir zincir markette inanılmaz bir ölüm olayı yaşandı. İddiaya göre; Gülçin Aras (51) alışveriş için gittiği markette kasiyerle tartışma yaşadı.

ANİDEN FENALAŞTI

Daha önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın tartışmanın etkisiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aras, ambulansla şehir hastanesine sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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