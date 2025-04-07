Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın hastanede hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan bir zincir markette inanılmaz bir ölüm olayı yaşandı. İddiaya göre; Gülçin Aras (51) alışveriş için gittiği markette kasiyerle tartışma yaşadı.

ANİDEN FENALAŞTI

Daha önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın tartışmanın etkisiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aras, ambulansla şehir hastanesine sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.